Ucraina, Draghi: “Significativo peggioramento delle prospettive di crescita” (Di venerdì 10 giugno 2022) ROMA – “Come mostra l’ultimo Economic Outlook dell’Ocse, l’invasione russa dell’Ucraina ha portato a un Significativo peggioramento delle prospettive di crescita e a un forte aumento delle aspettative di inflazione”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, aprendo a Parigi i lavori della Riunione a livello ministeriale del Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). “Le banche centrali hanno iniziato a inasprire la politica monetaria, portando a un aumento degli oneri finanziari”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 giugno 2022) ROMA – “Come mostra l’ultimo Economic Outlook dell’Ocse, l’invasione russa dell’ha portato a undie a un forte aumentoaspettative di inflazione”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio, Mario, aprendo a Parigi i lavori della Riunione a livello ministeriale del Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). “Le banche centrali hanno iniziato a inasprire la politica monetaria, portando a un aumento degli oneri finanziari”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

AndreaMarcucci : Basta essere definiti esperti in Rai per avere diritto di parola a ruota libera? Secondo #Orsini a #cartabianca, Dr… - riotta : Sulla guerra in #Ucraina la visione strategica del premier #Draghi @Palazzo_Chigi è superiore a quella di… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - LuciaLaVita1 : RT @DivinoUriele: #Mattarella riceve la #vonderleyen e promette 'ricostruiremo l'Ucraina' e gli Aquilani...muti #amatrice #norcia #Terre… - toninocolasante : RT @Erica43581765: PD, DRAGHI, NATO E USA = TASSE, POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #Dr… -