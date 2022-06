Ucraina | Dieni Copasir | ' bene desecretazione documento | con trasparenza via sospetti' **

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Accolgo con favore la notizia della volontà di desecretare ildi monitoraggio sullo stato della disinformazione pervenuto allunedì 6 giugno". Lo dichiara Federica(M5S), vicepresidente. "Solo laconsente di eliminare tutti idi dossieraggi posti in essere dai servizi con l'avallo del. Poiché e' uninnocuo relativo ad una semplice attività di monitoraggio ritengo che sia il passo migliore per far cessare tutte le accuse rivolte ad apparati statuali".

