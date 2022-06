Ucraina | bollettino | spilla Nato Draghi usata come emblema aspirazioni premier

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Anche lada giacca con l'dellaindossata in qualche occasione dalMarioè servita ad alimentare la disinformazione pro-Cremlino, con "un costante flusso di immagini" dell'accessorio "strumentalizzato per giustificare una presunta aspirazione personale dela diventare Segretario generale dell'Alleanza, per la quale" il presidente del Consiglio "porrebbe a rischio la sicurezza della sua stessa nazione". E' quanto si legge in un passaggio delsulla disinformazione desecretato oggi dal Dis.