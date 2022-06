Ucraina: bollettino, inversione trend disinformazione russa, giù influenza cinese (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Tra le tendenze emerse più di recente" il bollettino sulla minaccia ibrida registra "un'inversione di trend della disinformazione russa che ha subito un forte rallentamento nella sua intensità e l'adozione di una postura difensiva". E' quanto si legge nel documento, di 7 pagine, desecretato oggi su indicazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli. Tra le tendenze recenti, il bollettino rileva anche "un generale rallentamento nelle attività di influenza cinesi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Tra le tendenze emerse più di recente" ilsulla minaccia ibrida registra "un'didellache ha subito un forte rallentamento nella sua intensità e l'adozione di una postura difensiva". E' quanto si legge nel documento, di 7 pagine, desecretato oggi su indicazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli. Tra le tendenze recenti, ilrileva anche "un generale rallentamento nelle attività dicinesi.

