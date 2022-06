Ucraina: Bindi, 'no convinto a escalation militare' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Vorrei il Pd più impegnato alla ricerca della pace. Io dico no convintamente all'escalation militare. Credo che dobbiamo fermarci qui con le armi”. Così Rosy Bindi, ospite a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Se fosse in Parlamento voterebbe una risoluzione che ferma l'invio di armi all'Ucraina? “Spero che non si ponga neanche il problema che il governo non lo chieda. Se il 21 ci sarà questo dibattito, dovrebbe essere sugli strumenti, armi a parte, che tuttora languono, per mettere fine alla guerra. E soprattutto come si intende costruire il futuro perché questa guerra sta cambiando il mondo”. Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Vorrei il Pd più impegnato alla ricerca della pace. Io dico no convintamente all'. Credo che dobbiamo fermarci qui con le armi”. Così Rosy, ospite a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Se fosse in Parlamento voterebbe una risoluzione che ferma l'invio di armi all'? “Spero che non si ponga neanche il problema che il governo non lo chieda. Se il 21 ci sarà questo dibattito, dovrebbe essere sugli strumenti, armi a parte, che tuttora languono, per mettere fine alla guerra. E soprattutto come si intende costruire il futuro perché questa guerra sta cambiando il mondo”.

