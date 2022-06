Ucraina | 007 Gb | Russia controlla maggior parte Severodonetsk

(Di venerdì 10 giugno 2022) Londra, 10 giu. (Adnkronos) - "I combattimenti continuano intorno a. Laha di nuovo il controllo delladella città, ma le sue forze hanno fatto pochi progressi nei tentativi di circondare l'area più ampia da nord e da sud". Lo ha affermato l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla situazione sul campo in. Stando a quanto riferito dall'account Twitter del ministero della Difesa britannico, la situazione a livello umanitario si sta sempre più aggravando ed "è probabile che a Kherson vi sia una grave carenza di medicinali, mentre Mariupol è a rischio di una grave epidemia di colera", con casi già segnalati da maggio. "È probabile che i servizi medici a Mariupol siano già prossimi al collasso - hanno aggiunto i servizi britannici - una grave ...

tra il 15 e il 16 giugno, dovrebbero arrivare in Ucraina armi provenienti da Stati Uniti e Regno Unito. Al momento però non è chiaro se questa fornitura sarà massiccia oppure simbolica. Sono 31.900 i soldati russi caduti in Ucraina dall'inizio del conflitto. E' il bilancio tracciato nel bollettino giornaliero dalle forze armate ucraine.