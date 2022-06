(Di venerdì 10 giugno 2022) Dibattito shock sulla tv. Il caso dei due volontarie del marocchino arruolati nell’esercito ucraino edalla Corte Suprema dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk fa discutere. Iritengono che il processo sia stato svolto come uno show e abbia violato la Convenzione di Ginevra. Mentre in Russia si è acceso un dibattito surreale circa il destino dei. Tvattacca la Gran Bretagna Vladimir Solovyov, fedelissimo di Putin, che conduce il celebre programma su Rossija 1, è tornato virale sui social: si chiede e domanda ai suoi ospiti se sia meglio fucilarli, impiccarli, squartarli o scambiarli. «Cosa può rispondere l’impero britannico se due dei suoi sudditi fosseroo ...

SecolodItalia1 : Tv russa delirante sui prigionieri britannici condannati a morte: «Fucilati, squartati o impiccati?»… - gineololucio : @gloquenzi Siamo di fronte a una classe dirigente russa delirante, un giorno dovranno spiegare perché hanno vietato… - croma64 : RT @Asiablog_it: #RUSSIA ???? La delirante e tragicomica reazione degli esperti della TV di stato russa all'affondamento della #Moskva: ques… - fengshuicris : @Corriere Sarebbe interessante sapere cosa dice l'intelligence russa su Biden, ormai confuso e a volte delirante…

La Terza Guerra Mondiale ' - Ilpronostico appartiene alla conduttriceOlga Skabeeva la quale, durante il programma 60 Minut della tv di Stato, ha caldeggiato un allargamento della '...Simbolo arrogante di un progetto politicoche aveva diviso l'umanità in ariani e sub - ... uno dei più profondi conoscitori della cultura e della storia. Soprattutto, va giustamente ... Tv russa delirante sui prigionieri britannici condannati a morte: «Fucilati, squartati o impiccati»