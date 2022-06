“Tutto nero su bianco”. Federico Fashion Style gelato, la brutta notizia cambia ogni cosa (Di venerdì 10 giugno 2022) Federico Fashion Style, per il parrucchiere star di Anzio è tempo di progettare i prossimi impegni. Una stagione che però potrebbe riservare sorprese amarissime. Nei mesi scorsi Federico era stato scelto come opinionista da Barbara D’Urso insieme a Soleil Sorge. Nonostante gli ascolti deludenti lui era stato promosso a pieni voti. Merito della sua empatia e del suo modo schietto, senza peli sulla lingua, che ne hanno fatto un personaggio. Di lui sappiamo quasi Tutto. Ospite di Silvia Toffanin tempo fa aveva affrontato il suo passato, la sua sessualità e anche la difficoltà di avere un figlio. Aveva anche lasciato tutti di stucco quando aveva spiegato perché era dovuto ricorrere alla fecondazione assistita per diventare genitore assieme a Letizia. “Noi provavamo da tre anni ad avere una figlia – le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022), per il parrucchiere star di Anzio è tempo di progettare i prossimi impegni. Una stagione che però potrebbe riservare sorprese amarissime. Nei mesi scorsiera stato scelto come opinionista da Barbara D’Urso insieme a Soleil Sorge. Nonostante gli ascolti deludenti lui era stato promosso a pieni voti. Merito della sua empatia e del suo modo schietto, senza peli sulla lingua, che ne hanno fatto un personaggio. Di lui sappiamo quasi. Ospite di Silvia Toffanin tempo fa aveva affrontato il suo passato, la sua sessualità e anche la difficoltà di avere un figlio. Aveva anche lasciato tutti di stucco quando aveva spiegato perché era dovuto ricorrere alla fecondazione assistita per diventare genitore assieme a Letizia. “Noi provavamo da tre anni ad avere una figlia – le ...

