Turista annega tra le onde: la vacanza in Sardegna finisce in tragedia (Di venerdì 10 giugno 2022) Una Turista svizzera è morta annegata davanti alla spiaggia di Masua, a Iglesias. La 62enne stava facendo il bagno assieme al marito, nonostante le condizioni del mare non ottimali: era mosso in quel momento.Allontanatisi... Leggi su today (Di venerdì 10 giugno 2022) Unasvizzera è mortata davanti alla spiaggia di Masua, a Iglesias. La 62enne stava facendo il bagno assieme al marito, nonostante le condizioni del mare non ottimali: era mosso in quel momento.Allontanatisi...

Pubblicità

infoitinterno : Iglesias, la vacanza finisce in tragedia: turista svizzera annega tra le onde a Masua - infoitinterno : Turista svizzera annega nel mare mosso in Sardegna - ticinonews : Turista svizzera 62enne annega in Sardegna - sardanews : Iglesias, la vacanza finisce in tragedia: turista svizzera annega tra le onde a Masua - rada_maja : RT @CdT_Online: Turista svizzera annega nel mare mosso in Sardegna -