Tumori del sangue, Roche annuncia risultati positivi per nuovi trattamenti (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Roche ha annunciato oggi, in occasione del Congresso 2022 dell'European Hematology Association di Vienna, i nuovi risultati di follow-up a lungo termine e di sotto analisi di studi clinici su terapie già approvate o sperimentali del suo ampio portfolio in ambito ematologico. I dati includono quelli dell'analisi finale dello studio di fase III Gallium, diobinutuzumab in combinazione a chemioterapia in pazienti con linfoma follicolare in stadio avanzato non precedentemente trattato, e alcune sotto analisi dello studio di fase III Polarix dipolatuzumab vedotin in associazione arituximab più ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-Chp) in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl) non precedentemente trattato. Roche ha inoltre presentato anche i dati dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) -hato oggi, in occasione del Congresso 2022 dell'European Hematology Association di Vienna, idi follow-up a lungo termine e di sotto analisi di studi clinici su terapie già approvate o sperimentali del suo ampio portfolio in ambito ematologico. I dati includono quelli dell'analisi finale dello studio di fase III Gallium, diobinutuzumab in combinazione a chemioterapia in pazienti con linfoma follicolare in stadio avanzato non precedentemente trattato, e alcune sotto analisi dello studio di fase III Polarix dipolatuzumab vedotin in associazione arituximab più ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-Chp) in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl) non precedentemente trattato.ha inoltre presentato anche i dati dei ...

