Pubblicità

BraxLollo : RT @ilpost: Trump sapeva esattamente cosa stava accadendo il 6 gennaio 2021 - yuna_hikari : RT @ilpost: Trump sapeva esattamente cosa stava accadendo il 6 gennaio 2021 - toreobinu1 : RT @ilpost: Trump sapeva esattamente cosa stava accadendo il 6 gennaio 2021 - ilpost : Trump sapeva esattamente cosa stava accadendo il 6 gennaio 2021 - GordonGekko1970 : Si sapeva, la guerra avrebbe coinvolto direttamente gli USA e la Germania avrebbe tradito arrendendosi ai Russi, qu… -

La Stampa

Corrispondente da Washington. Donaldche aveva perso le elezioni ma ha orchestrato un piano per restare al potere. E' questo quello che è emerso dalle quasi due ore di audizione in prima serata televisiva che ieri sera hanno ...... e guardate ora il nostro Paese", osserva. "La commissione non scelta di delinquenti politici,... o soldati, perché siche ci sarebbe stata una folla molto grande". "Se avessero accettato l'... 6 gennaio, Trump fu al centro del complotto per sovvertire l'America: la Commissione Usa pubblica video e prove choc "Riguardava elezioni truccate e rubate, e riguardava un Paese che stava per andare all'inferno, e guardate ora il nostro Paese" (ANSA) ...