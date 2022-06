“Trump al centro del golpe”, iniziata l’udienza su Capitol Hill. Così vogliono incastrare l’ex-presidente (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – Trump responsabile di un golpe, quello di Capitol Hill. Così si esprime la “Commissione 6 gennaio” nella prima udienza riguardante l’assalto al Campidoglio avvenuto all’inizio del 2021, come riporta l’Ansa. Trump, il “golpe”, l’incitamento all’insurrezione La commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 si esprime Così. Lo fa pubblicando immagini inedite e un filmato di 10 minuti. Una diretta televisiva che dura la bellezza di due ore. Il presidente della commissione, Bennie Thompson, si esprime Così: “Il 6 gennaio e le bugie che hanno portato all’insurrezione hanno messo due secoli e mezzo di democrazia a rischio. La nostra democrazia resta in pericolo. Il complotto non è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu –responsabile di un, quello disi esprime la “Commissione 6 gennaio” nella prima udienza riguardante l’assalto al Campidoglio avvenuto all’inizio del 2021, come riporta l’Ansa., il “”, l’incitamento all’insurrezione La commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 si esprime. Lo fa pubblicando immagini inedite e un filmato di 10 minuti. Una diretta televisiva che dura la bellezza di due ore. Ildella commissione, Bennie Thompson, si esprime: “Il 6 gennaio e le bugie che hanno portato all’insurrezione hanno messo due secoli e mezzo di democrazia a rischio. La nostra democrazia resta in pericolo. Il complotto non è ...

