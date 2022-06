Trovato il più grande dinosauro carnivoro d'Europa (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) - I resti fossili scoperti su una spiaggia rocciosa dell'isola di Wight, nel Regno Unito, sono ciò che rimane del dinosauro carnivoro più grande d'Europa. I paleontologi dell'università di Southampton hanno dichiarato di aver Trovato parti dello scheletro di Spinosaurus, un dinosauro vissuto circa 125 milioni di anni fa durante il Cretaceo, tra cui le ossa della schiena, dei fianchi e della coda. Sulla base dei resti parziali, si stima che il dinosauro fosse lungo più di 10 metri. Questo esemplare abitava in un ambiente di laguna che ha facilitato il processo di fossilizzazione, essenziale alla sua conservazione e quindi, oggi, al suo studio. Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) - I resti fossili scoperti su una spiaggia rocciosa dell'isola di Wight, nel Regno Unito, sono ciò che rimane delpiùd'. I paleontologi dell'università di Southampton hanno dichiarato di averparti dello scheletro di Spinosaurus, unvissuto circa 125 milioni di anni fa durante il Cretaceo, tra cui le ossa della schiena, dei fianchi e della coda. Sulla base dei resti parziali, si stima che ilfosse lungo più di 10 metri. Questo esemplare abitava in un ambiente di laguna che ha facilitato il processo di fossilizzazione, essenziale alla sua conservazione e quindi, oggi, al suo studio.

Pubblicità

GiovaQuez : Giuliano (Askanews): 'Dopo 13 anni in Russia, tornando in Italia mi sono stupita di aver trovato più putiniani qui… - lifestyleblogit : Trovato il più grande dinosauro carnivoro d'Europa - - ifernwehx : che poi oggi ne avevo trovato uno a 67€ su amaz0n solo che il tempo di uscire da lavoro e andare a caricare la carta che non c’era già più - thevimmies : La scienza studia, avanza, fa progressi ?? Non potrò mai ringraziare abbastanza tutti i medici che hanno permesso a… - Laura6976 : Che bello ogni tanto trovare persone preparate, che sembrano oneste e poi lo sono per davvero. Iniziavo a credere c… -