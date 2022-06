Tribale, il nuovo singolo di Elodie: testo e significato (Di venerdì 10 giugno 2022) “Tribale”, il nuovo singolo di Elodie, è in radio e disponibile in digitale da oggi venerdì 10 giugno. “Tribale” è l’estate targata Elodie, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Il nuovo brano segue l’uscita di “Bagno a mezzanotte”, singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane e tutt’ora stabile in top5, aggiungendo un ulteriore tassello al successo di Elodie. Nell’ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell’artista sono state raccontate attraverso “Vertigine”, disco di platino, che ha ottenuto quasi 30 milioni di stream totali, e “La coda del diavolo” collaborazione ... Leggi su zon (Di venerdì 10 giugno 2022) “”, ildi, è in radio e disponibile in digitale da oggi venerdì 10 giugno. “” è l’estate targata, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa. Ilbrano segue l’uscita di “Bagno a mezzanotte”,certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane e tutt’ora stabile in top5, aggiungendo un ulteriore tassello al successo di. Nell’ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell’artista sono state raccontate attraverso “Vertigine”, disco di platino, che ha ottenuto quasi 30 milioni di stream totali, e “La coda del diavolo” collaborazione ...

