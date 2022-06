Tribale | Elodie pubblica il suo tormentone estivo

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 giugno 2022) E dopo La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei e Mezzanotte di Ana Mena, nell’ondata dei tormentoni estivi è arrivata anche. Fresca del successo di Bagno a Mezzanotte (che è ancora in top 10 su iTunes Italia) ,oggi ha rilasciato, pezzo perfetto per le serate della bella stagione e che ci farà ballare per i prossimi mesi. La lotta per la numero 1 in classifica è aperta. Io già così…il nuovo singolo fuori ora https://t.co/RZ0kbJO1Rv pic.twitter.com/ntH2C7PRXq —’s Family (@sfamily) June 9, 2022, il testo di. Sai che non mi piace mai guardarmi dentro e ogni volta che ci provo è un pugno nello specchio amarsi, odiarsi è uguale quanto vale un sentimento forse è stato tempo perso un petalo ...