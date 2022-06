Trema ancora l'Adriatico davanti alle Marche: raffica di scosse di terremoto nella notte (Di venerdì 10 giugno 2022) SAN BENEDETTO - La scossa di ieri aveva spaventato tutta la costa sud delle Marche , provocando anche lo stop alla linea ferroviaria, ma l'Adriatico ha continuato a Tremare nella notte con un raffica ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 giugno 2022) SAN BENEDETTO - La scossa di ieri aveva spaventato tutta la costa sud delle, provocando anche lo stop alla linea ferroviaria, ma l'ha continuato arecon un...

infoitinterno : Trema ancora l'Adriatico davanti alle Marche: raffica di scosse di terremoto nella notte