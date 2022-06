Traffico Roma del 10-06-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana rimondi problemi su via Aurelia la strada è chiusa per un incendio di accendere sede stradale tra palo e Cerveteri nelle due direzioni sul Raccordo Anulare ci sono cose in carreggiata interna tra Cassia bis Ferrari e proseguendo altri file da via Nomentana al bivio con la 24Teramo e tra Casilina e via Ardeatina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Ardeatina 3020 e code poi su via Pontina tra via di Trigoria e Pomezia in direzione di Latina oltre alè segnalato anche un incidente ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovannie incidente su Viale dei Colli Portuensi con rallentamenti e code nei pressi di via Monteverde ...