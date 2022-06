Traffico Roma del 10-06-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana rimondi sul raccordo anulare per un incidente avvenuto sulla carreggiata interna all’altezza di via Ardeatina ci sono in colonna menti a partire da via Prenestina altre code pere curiosi in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina sempre sul Raccordo Anulare code perin carreggiata interna tra Cassia e salari e successivamente tra BufalottaTeramo per un altro incidente code sul tratto Urbano della A24-teramo tra la tangenziale est e via Fiorentini verso raccordo anulare ripercussioni sulla tangenziale est in fila da viale Castrense in direzione Olimpico code poi persu via del Foro Italico sempre tratto della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria ...