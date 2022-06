Torna Women on Wednesday, faro sulla leadership inclusiva (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Torna WoW – Women on Wednesday per parlare di leadership inclusiva in collaborazione con Women of Change Italia. La sesta edizione, che si tiene il 15 giugno prossimo, sarà sia in modalità fisica nella Phyd Arena di via Tortona a Milano, che digitale e accenderà un faro sull'Inclusive leader: il potere della D&I. Il nuovo round, organizzato da Phyd, la digital venture di The Adecco Group, darà voce alle donne sulle tematiche di attualità legate al mondo del lavoro, l'incontro sarà realizzato in collaborazione con Women of Change Italia e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Anita Falcetta, presidente dell'associazione. Nel mercato attuale "è ormai chiaro che, per guidare le aziende del futuro, un approccio basato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) -WoW –onper parlare diin collaborazione conof Change Italia. La sesta edizione, che si tiene il 15 giugno prossimo, sarà sia in modalità fisica nella Phyd Arena di via Tortona a Milano, che digitale e accenderà unsull'Inclusive leader: il potere della D&I. Il nuovo round, organizzato da Phyd, la digital venture di The Adecco Group, darà voce alle donne sulle tematiche di attualità legate al mondo del lavoro, l'incontro sarà realizzato in collaborazione conof Change Italia e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Anita Falcetta, presidente dell'associazione. Nel mercato attuale "è ormai chiaro che, per guidare le aziende del futuro, un approccio basato ...

