(Di venerdì 10 giugno 2022) Ingresso gratuito Da venerdì 10 a domenica 12 giugno in via Lunga l’evento dedicato a tutti gli appassionati distyle.

Pubblicità

webecodibergamo : Torna Bergamo country alla Fiera di Bergamo: balli, musica e cucina in stile western - AmoBergamo : #Bergamo Nel centro di Bergamo torna la Busker Night: ecco le modifiche previste alla viabilità - AmoBergamo : #Bergamo Stivali, cappello da cowboy e si balla! Torna alla Fiera di via Lunga 'Bergamo Country' - AmoBergamo : #Bergamo Con l’estate torna la “Freccia orobica” e diventa “Orobica line” - sciareneve : RT @MTBiit: Torna BikeUP, la tre giorni di Bergamo dedicata alle bici a pedalata assistita: tutte le novità #events #fair #9Giugno #eventi… -

BergamoNews.it

... della scorsa settimana, l'isolaad essere protagonista grazie al motorsport. Molte le teste ... Sergio Cattivelli e Silvia Gotti su Porsche 356 del Club OrobicoCorse ancora di 1 ...Home Notizie Le nuove 'Notti bianche delle biblioteche e delle librerie' a Estea Este l'iniziativa delle 'Notti bianche delle biblioteche e delle librerie', su iniziativa ...e Nicola(... Sabato il Bergamo Pride torna a colorare le strade della città Stivali e cappelli da cow-boy sono d'obbligo per ballare in puro Western style come in un saloon. E non manca il toro meccanico ...Il percorso clarense Nello specifico, dopo essere partita da Parma, aver attraversato i territori dell'Oltrepò Pavese, aver affrontato i tornanti dell'Autodromo Nazionale di Monza e aver percorso il ...