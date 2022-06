(Di venerdì 10 giugno 2022)– Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale,delper. Ecco quanto affermato. “si sono incontrati in mattinata per parlare di. Vagnati e Capozucca hanno iniziato laper l’italo-brasiliano, ma c’èdistanza tra le parti. I sardi continuano a chiedere 10 milioni per il proprio attaccante, mentre i granata partono da una offerta più bassa. Questo anche perché la richiesta per il contratto diè ...

Advertising

_Morik92_ : #Pogba-#Juve, ultime curve in arrivo e poi dritti insieme fino al traguardo finale. Qualche dettaglio da sistemare,… - forumJuventus : Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Si attende la chiusura dell’affare che porterà Pogba di nuovo a Torino… - serie_a24 : #Torino, le ultime sulla trattativa Joao Pedro: ancora lontano l’accordo con il Cagliari - CalcioNews24 : Il #Torino si sta muovendo su più fronti. Le ultime su #JoaoPedro, #Gabriel e #Pellegri ?? - Fantacalcio : Torino, ecco Gabriel tra i pali, affiancherà Berisha. Pellegri sarà riscattato -

... che lascerà il Manchester United a zero ed è pronto a tornare a. Anche per lui saranno ... Soprattutto guardando lepartite, che per Gundogan sono state una delusione. Il manager spagnolo ...... ci sarebbe distanza tra la domanda del Cagliari e l'offerta delper Joao Pedro. I sardi chiedono dieci, ma i granata non vorrebbero spendere quella cifra. La ...Calciomercato Torino / La società granata è vicinissima a Gabriel, portiere in arrivo a parametro zero dopo l'esperienza al Lecce ...In particolare ha parlato dell’attaccante del Cagliari Joao Pedro. #napoli #calciomercato #calciomercatonapoli #sscnapoli #joaopedro #forzanapoli #calcionapoli #napolicalcio. ISCRIVITI AL CANALE: htt ...