Tonali | «La storiella dei giovani che non sono pronti non è vera Siamo giovani e dobbiamo giocare»

Non solo le dichiarazioni in conferenza stampa, al fianco del commissario tecnico Roberto Mancini, Sandro Tonali ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Ha fatto un confronto tra l'estate scorsa, quando Mancini non lo aveva convocato per l'Europeo, e quella attuale. «sono state due estati completamente diverse. Questa non l'ho ancora finita da calciatore, quindi non sono ancora in vacanza. Dovremo tenere la testa ancora al posto giusto per queste due partite. Il calcio è strano. Siamo arrivati a un momento in cui tocca a noi andare in campo e dimostrare che la storiella dei giovani che non sono pronti non è vera. Noi Siamo giovani e dobbiamo giocare»

