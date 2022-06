Tonali: “Giocare una stagione da titolare nel Milan mi ha aiutato molto” (Di venerdì 10 giugno 2022) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Inghilterra-Italia Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 giugno 2022) Sandro, centrocampista del, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Inghilterra-Italia

Pubblicità

GreenMidnight1 : @BeppeMilan11 @russ_mario1 @dello__98 @NandoPiscopo1 Io credo infatti che noi stiamo cercando una 'punta' come treq… - napolista : #Tonali: «La storiella dei giovani che non sono pronti non è vera. Siamo giovani e dobbiamo giocare» A Sky Sport:… - 4gog0 : RT @pasqlaragione: Tonali: “Tocca a noi giovani dimostrare che la solita storiella che non siamo pronti non è vera. Dobbiamo giocare nel cl… - gilnar76 : Tonali: «Dal #Milan alla nazionale cambia il modo di giocare» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Tonali: «Dal Milan alla nazionale cambia il modo di giocare» -