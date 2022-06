Tintarella dopo i ritocchini | il chirurgo spiega come prendere il sole

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’estate è già arrivata con un caldo anomalo che si protrae oramai da diverse settimane e che ha scatenato la voglia die mare. Ma l’arrivo della bella stagione ogni anno scatena anche la corsa aiestetici. C’è chi desidera un decolleté più prorompente, chi opta per lifting o per addominali più scolpiti da sfoggiare sulla spiaggia. Ma la domanda sorge spontanea: si puòilun intervento chirurgico? Lividi e cicatrici possono essere esposti ai raggi solari? Alle domande risponde direttamente l’esperto. Il professor Daniele Spirito, specialista in Chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Milano, ha condiviso preziosi consigli. Anche se in pochi ne parlano, infatti, l’estate è la stagione più ...