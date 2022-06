Tennis | Lorenzo Musetti entra nel tabellone principale del Queen’s e si cancella dall’ATP di Halle

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 giugno 2022) Questione di scelta.si è trovato nella condizione di poter decidere in vista degli impegni della prossima settimana nella stagione tecnica sull’erba. Il carrarino, eliminato nel primo turno del torneo di Stoccarda, si è trattenuto in Germania per portare avanti gli allenamenti su questa superficie, dopo non aver potuto dedicare troppo tempo alla preparazione dell’evento teutonico. Giova ricordare, infatti, che il toscano era stato protagonista del Cnger sulla terra rossa di Forlì, con titolo conquistato. Per il forfait delle ultime ore di Jannik Sinner, si erano spalancate le porte perdel main draw dell‘ATP500 di, sempre in Germania. Tuttavia,nella settimana del 13-19 giugno non sarà di scena sull’erba tedesca, ma sarà del famoso torneo del ...