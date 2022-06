Tendenze unghie estate 2022 | 3 nuovi trend da tenere d’occhio

(Di venerdì 10 giugno 2022) Quando si tratta didell’non ci sono limiti. L’ispirazione può arrivare da qualsiasi parte: da un colore, un materiale e persino fiori e frutti di stagione. Sbagliare nail art, almeno d’, è praticamente impossibile. A sorprendere, nel, è soprattutto il superamento di tutte le convenzioni. Ecco allora che, persino sotto i raggi del sole, lepossono tingersi di nero. Allo stesso modo, lo smalto nude non smette di affascinare, ma in versione 90s supermodel. Ledell’, poi, sono un tripudio di colori e texture sempre diverse. Recentemente tornate di moda, lecon effetto metallizzato sanno regalare bagliori futuristici alla nail art. E, ...

Advertising

fashiongenus : Unghie: le cinque tendenze dell'estate 2022 secondo le star -

: le novità della primavera - estate 2022 guarda le foto Leggi anche ›primavera 2022, lecolori e manicure. Tra pastelli e formule vegana fiori e girasoli, come ...Non solo inibisce la disgregazione ossea che porta all'osteoporosi e contrasta il rischio di patologie cardiache, ma stimola la crescita di capelli ee combatte la formazione di rughe. ...Anche nella nail art la tecnologia fa passi da gigante, perciò tecniche e finish sempre nuovi e performanti consentono di realizzare manicure originali, abbattendo i confini della creatività. Ne è l'e ...Hailey Bieber ha una grandissima passione per le ciambelle fritte, in particolare, per la loro golosissima glassa. Perché dopo la tendenza skincare Glazed Skin, lanciata dalla modella la scorsa primav ...