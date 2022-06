Temptation Island, famosa ex tentatrice racconta il furto e l’aggressione subiti: “Gli ho dato un morso, lui mi ha dato un pugno” (Di venerdì 10 giugno 2022) Brutta disavventura per Desirèe Maldera, volto di Temptation Island 4. L’ex tentatrice, figlia del calciatore Aldo Maldera, è stata vittima di una rapina in centro a Milano. La donna stava andando dal suo chirurgo estetico per una seduta di botox quando all’interno di un parcheggio privato un uomo ha provato a saltarle addosso. Attraverso le sue storie Instagram, la Maldera ha raccontato in modo dettagliato l’accaduto: Stavo andando a fare la mia seduta di acido ialuronico e botox succede che parcheggio la macchina in un parcheggio privato perché fuori dal centro del mio chirurgo non c’era posto. La macchina non era la mia, era di mio marito, un porsche nero e nulla decido di metterlo in un parcheggio privato, si vede che questa persona mi stava seguendo da un po’, non me ne sono accorta. Quando faccio per entrare ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 giugno 2022) Brutta disavventura per Desirèe Maldera, volto di4. L’ex, figlia del calciatore Aldo Maldera, è stata vittima di una rapina in centro a Milano. La donna stava andando dal suo chirurgo estetico per una seduta di botox quando all’interno di un parcheggio privato un uomo ha provato a saltarle addosso. Attraverso le sue storie Instagram, la Maldera hato in modo dettagliato l’accaduto: Stavo andando a fare la mia seduta di acido ialuronico e botox succede che parcheggio la macchina in un parcheggio privato perché fuori dal centro del mio chirurgo non c’era posto. La macchina non era la mia, era di mio marito, un porsche nero e nulla decido di metterlo in un parcheggio privato, si vede che questa persona mi stava seguendo da un po’, non me ne sono accorta. Quando faccio per entrare ...

