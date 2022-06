Tempesta D’Amore anticipazioni: colpo di scena per Christof, scatta il bacio (Di venerdì 10 giugno 2022) Christof Saalfeld sarà protagonista di un grande colpo di scena. Vediamo insieme cosa farà il protagonista di Tempesta D’Amore. Christof Tempesta D’Amore (Dailymotion screenshot)Nelle prossime puntate di Tempesta D’Amore ci sarà un colpo di scena incredibile il protagonista sarà Christoph Saalfeld. Vediamo insieme che cosa accadrà nella soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:55. Nelle puntate che stanno andando in ora in onda in questo momento la trama è tutta concentrata sulla malattia di Florian Vogt. Per il ragazzo sembra che non ci sia alcuna speranza, ma Hannes e Maya si daranno molto da fare, finché troveranno un medico che sta effettuando una ... Leggi su direttanews (Di venerdì 10 giugno 2022)Saalfeld sarà protagonista di un grandedi. Vediamo insieme cosa farà il protagonista di(Dailymotion screenshot)Nelle prossime puntate dici sarà undiincredibile il protagonista sarà Christoph Saalfeld. Vediamo insieme che cosa accadrà nella soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:55. Nelle puntate che stanno andando in ora in onda in questo momento la trama è tutta concentrata sulla malattia di Florian Vogt. Per il ragazzo sembra che non ci sia alcuna speranza, ma Hannes e Maya si daranno molto da fare, finché troveranno un medico che sta effettuando una ...

Pubblicità

LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - zazoomblog : Tempesta D’Amore anticipazioni 10 giugno 2022 - #Tempesta #D’Amore #anticipazioni - ParliamoDiNews : Tempesta d`amore, spoiler 20-26 giugno: Hannes organizza un gala per la raccolta fondi #Offertedilavoro #SerieTV… - B4mByun : Bellissimo ci puoi mettere anche beauriful e tempesta d'amore sto adorando - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: -