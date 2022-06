Teatro Bellini, ecco la prossima stagione: ci sarà anche lo spettacolo di Alessandro Gassmann (Di venerdì 10 giugno 2022) Teatro Bellini di Napoli: ecco tutti i titoli dell’ampio cartellone della stagione 2022-2023. Davvero ampio il cartellone del Teatro Bellini di Napoli per la stagione 2022-2023, lanciato con lo slogan “Questa stagione è la fine del mondo”. Tra i tanti spettacoli in programma spicca quello di Alessandro Gassmann, dal titolo “Qualcuno volò sul nido del Leggi su 2anews (Di venerdì 10 giugno 2022)di Napoli:tutti i titoli dell’ampio cartellone della2022-2023. Davvero ampio il cartellone deldi Napoli per la2022-2023, lanciato con lo slogan “Questaè la fine del mondo”. Tra i tanti spettacoli in programma spicca quello di, dal titolo “Qualcuno volò sul nido del

Pubblicità

comixnapoli : Al link in basso le prime illustrazioni dedicate alla stagione teatrale 22/23 in collaborazione con il Teatro Belli… - linosorrentini : Teatro Bellini di Napoli: il Cartellone 2022-2023 con il Programma degli Spettacoli - giantliberaria : RT @giannimontieri: E sì, il nostro riflesso è comparso. Bellissimo al Teatro Bellini stasera. - vincenzolarosa_ : @vetustissima In pavimento del genere, al Teatro Massimo Bellini, il giorno delle prove generale (se non ricordo ma… - giannimontieri : E sì, il nostro riflesso è comparso. Bellissimo al Teatro Bellini stasera. -