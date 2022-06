Supercoppa italiana, non solo gli emirati Arabi: tutte le possibilità (Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbero solo gli emirati Arabi come candidati per il luogo ospitante della finale della Supercoppa italiana, ma anche il Nord America per accaparrarsi la competizione a partire dalla stagione 2023/2024. La Lega Serie A ha già ricevuto diverse proposte che dimostrano grande interesse da parte di Stati Uniti e Canada: New York, Boston, Miami e Montreal sono solo un esempio ma sono quelle interessate ad ospitare una finale secca, che sposa l’idea della Lega a differenza degli emirati Arabi che spingono verso una final Four. Supercoppa italiana Inter San SiroGli emirati hanno già presentato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebberoglicome candidati per il luogo ospitante della finale della, ma anche il Nord America per accaparrarsi la competizione a partire dalla stagione 2023/2024. La Lega Serie A ha già ricevuto diverse proposte che dimostrano grande interesse da parte di Stati Uniti e Canada: New York, Boston, Miami e Montreal sonoun esempio ma sono quelle interessate ad ospitare una finale secca, che sposa l’idea della Lega a differenza degliche spingono verso una final Four.Inter San SiroGlihanno già presentato ...

