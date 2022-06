Superbonus, occhio alla cessione del credito: cosa succede se le banche bloccano i soldi (Di venerdì 10 giugno 2022) Superbonus, cessione del credito e banche che bloccano soldi: tutti aspetti che meritano spiegazioni dettagliate. Molto spesso, soprattutto nell’ultimo periodo, si è sentito parlare molto e in tante occasioni di cessione del credito. Ma di che cosa si tratta? In realtà spiegarlo non è poi così tanto complicato e difficile. Infatti questa non è altro che un vero e proprio accordo di natura contrattuale attraverso il quale si trasferisce il diritto di credito di un soggetto, che viene definito cedente, a un acquirente terzo, ossia il cessionario. Ed è proprio quest’ultimo che lo acquista a un determinato prezzo. L’obiettivo è poi procedere alla riscossione nei confronti del debitore, che viene definito ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 giugno 2022)delche: tutti aspetti che meritano spiegazioni dettagliate. Molto spesso, soprattutto nell’ultimo periodo, si è sentito parlare molto e in tante occasioni didel. Ma di chesi tratta? In realtà spiegarlo non è poi così tanto complicato e difficile. Infatti questa non è altro che un vero e proprio accordo di natura contrattuale attraverso il quale si trasferisce il diritto didi un soggetto, che viene definito cedente, a un acquirente terzo, ossia il cessionario. Ed è proprio quest’ultimo che lo acquista a un determinato prezzo. L’obiettivo è poi procedereriscossione nei confronti del debitore, che viene definito ...

