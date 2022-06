Superbonus, al 31 maggio prenotati fondi per 33,7 miliardi. Superati i 33,3 miliardi stanziati finora dai governi Conte e Draghi (Di venerdì 10 giugno 2022) Le richieste di accesso alle detrazioni previste dal Superbonus 110% hanno superato la cifra finora stanziata dai governi Conte e Draghi per il finanziamento della misura. L’ultimo rapporto dell’Enea mostra infatti che al 31 maggio erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati che porteranno a detrazioni per 33,7 miliardi di euro. In base ai calcoli dell’Ufficio parlamentare di bilancio, le coperture messe in campo ammontano a 33,3 miliardi (vedi tabella). E il premier non sembra intenzionato a rifinanziare la misura, che pure con la legge di Bilancio per il 2022 ha prorogato: negli ultimi mesi ha sostenuto che è colpevole di aver fatto aumentare i costi degli interventi edilizi – i prezzi però sono saliti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Le richieste di accesso alle detrazioni previste dal110% hanno superato la cifrastanziata daiper il finanziamento della misura. L’ultimo rapporto dell’Enea mostra infatti che al 31erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati che porteranno a detrazioni per 33,7di euro. In base ai calcoli dell’Ufficio parlamentare di bilancio, le coperture messe in campo ammontano a 33,3(vedi tabella). E il premier non sembra intenzionato a rifinanziare la misura, che pure con la legge di Bilancio per il 2022 ha prorogato: negli ultimi mesi ha sostenuto che è colpevole di aver fatto aumentare i costi degli interventi edilizi – i prezzi però sono saliti ...

