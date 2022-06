Superbonus 110% | sono finiti i fondi disponibili Richiesti in tutto 33 | 7 miliardi di euro

(Di venerdì 10 giugno 2022)terminati i 33,3distanziati per il110 per cento, l’agevolazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico con l’obiettivo di rendere più sicure le abitazioni. Lo si legge nell’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), il quale riferisce che al 31 maggiostati prenotati ben 33,7di(33.712.733.098,52), una cifra superiore a quella dedicata dal bonus. L’incentivo era stato prorogato fino alla fine dell’anno in corso e ora si dovrà capire se il governo Draghi, che si è già detto contrario alla misura, rifinanzierà o meno il. Il presidente del Consiglio ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Il contributo che il #Superbonus 110% dà al risparmio energetico è di tutto rispetto: 200mila tonnellate equivalent… - Mov5Stelle : Lo scorso anno il settore dell’edilizia e delle costruzioni è stato il traino della crescita anche grazie al… - Lupo1960 : LE FOLLIE DI @GiuseppeConteIT E @matteosalvinimi A SPESE NOSTRE E DEI NOSTRI FIGLI: RECESSIONE E INFLAZIONE, MA LA… - PonzErica : Forse dovevano essere più selettivi nelle concessioni dei fondi #10giugno #annamobene Superbonus al 110%, esauriti… - simonetti_lina : RT @LaRagione_eu: #Superbonus 110%, sono finiti i fondi disponibili. Al 31 maggio sono state prenotate detrazioni per 33.7 miliardi contro… -

I miliardi di euro prenotati dai cittadini sono più di quelli stanziati. Così sono già terminati i fondi messi a disposizione per il%. La misura introdotta dal decreto - legge "Rilancio" del 19 maggio 2020 prevede una detrazione fiscale del% sulle spese sostenute dai cittadini per lavori di ristrutturazione di ...La revisione del prezzario, la conferma del% fino al 2025 per le eventuali spese in accollo ai proprietari, l'accelerazione delle procedure e la stabilizzazione della normativa, ...I miliardi di euro prenotati dai cittadini sono più di quelli stanziati. Così sono già terminati i fondi messi a disposizione per il Superbonus 110%. La misura introdotta dal decreto-legge “Rilancio” ...I fondi stanziati dallo Stato per coprire i bonus edilizia sono ufficialmente finiti. Anzi, quelli prenotati superano già quelli stanziati.