Superbonus 110% | finiti i fondi disponibili |  i miliardi prenotati più di quelli stanziati

(Di venerdì 10 giugno 2022) Al 31 maggio prenotate detrazioni per 33,7contro i 33,3. Diversi sussidi sono andati a chi non ne aveva bisogno. E Il ministro dell’Economia, Franco, non vuole ricorrere a nuovi «scostamenti di bilancio», cioè al deficit

Pubblicità

Mov5Stelle : Il contributo che il #Superbonus 110% dà al risparmio energetico è di tutto rispetto: 200mila tonnellate equivalent… - Mov5Stelle : Lo scorso anno il settore dell’edilizia e delle costruzioni è stato il traino della crescita anche grazie al… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Superbonus 110%, finiti i fondi disponibili: i miliardi prenotati sono più di quelli stanziati - Masssimilianoo : Eccallà! Superbonus 110%, finiti i fondi disponibili: i miliardi prenotati sono più di quelli stanziati - GuxRunner : @carlaruocco1 Onorevole, bisogna sbloccare i crediti fermi neo cassetti fiscali relativi al Superbonus 110%. Siamo… -

Il% consente di effettuare lavori edili per l'efficientamento energetico utilizzando detrazioni fiscali. In passato poteva avvalersi delle detrazioni il solo beneficiario in modo diretto ...Ad esempio, può essere il caso di un lavoratore dipendente che ha effettuato sul proprio immobile dei lavorie intende recuperare il beneficio fiscale sotto forma di detrazione nel 730 ...C’è una giungla di bonus «che andrebbe disboscata, valutando quelli che sono effettivamente utili e quelli che non lo sono». Parole del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. La ...Quando a seguito della pandemia è stato introdotto il Superbonus 110%, la realtà romana si è trovata così già avvantaggiata, grazie alla sua esperienza nell'ambito. L'incentivo governativo ha ...