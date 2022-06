Superbonus 110% di nuovo in panne | spunta lo scambio crediti - Btp

Pubblicità

'La proposta', spiega al Messaggero Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e padre della normativa sul, 'viene direttamente dal sistema bancario ed è ...Poste, che per lungo tempo è stato il principale operatore sul mercato del, ha da tempo limitato la propria operatività, limitandosi ad acquistare i crediti soltanto dai correntisti e non ...(Corriere della Sera) Superbonus avanti nonostante tutto. Malgrado le norme restrittive, gli intoppi sulla cessione dei crediti e l'allarme rosso del settore delle costruzioni, gli investimenti ...Game over. Le risorse del Superbonus 110% sono già esaurite. La cassa del Tesoro, in pratica, è vuota. A tirare le somme sul maxi-incentivo per le ristrutturazioni edilizie è l’Enea, l’ente per il ...