Summit delle Americhe | incontro tra Biden e Bolsonaro | obiettivo riconciliazione

AlAmeriche, Joe Biden e Jair Bolsonaro stanno tentando di trovare un punto comune che possa fungere da riconciliazione. I due leader si sono incontrati per la prima volta a margine dell'...Il presidente Joe Biden e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si sono incontrati per la prima volta giovedì alAmeriche in corso a Los Angeles. Bolsonaro, che quest'anno è in corsa per la rielezione, ha ripetuto alcune critiche sui sistemi di voto del suo Paese in quello che alcuni analisti ...Bolsonaro ha assicurato di avere "molto in comune" con il presidente americano, ad esempio quello di essere "democratici" attaccati alla "libertà".I capi della Difesa di Stati Uniti e Cina si sono incontrati a Singapore per lo Shangri-La Dialouge. Tra i temi toccati c'è la questione Taiwan, che come la guerra tra Russia ...