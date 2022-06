Summer Camp Atlantia4Ukraine | un’estate di gioia per le mamme e i bambini rifugiati

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 10 giugno 2022) Prende finalmente il via, a Roma, un vero e proprio centro estivo dedicato allee aiucraininella Capitale. Per tutta l’estate, dal 13 giugno al 2 settembre, presso la struttura di Villa Fassini in zona Tiburtina, le famiglie ucraine giunte in Italia a causa della guerra nel loro Paese potranno usufruire di un servizio interamente gratuito e dedicato a intrattenere i più piccoli attraverso attività ludico-sportive. Il progettoha finalmente inizioIl programma che non annoia mai Il “” nasce su iniziativa di Atlantia, che attraverso un apposito programma permette ai suoi operatori di prestare fino a 10 giorni di attività retribuite, e dalla partnership con diverse ONG e realtà del terzo settore, come Sport Senza Frontiere Onlus – che ...