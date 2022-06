Suicidio assistito: Mario dovrà farsi carico di 5mila euro per morire (Di venerdì 10 giugno 2022) Mario è il primo italiano che può scegliere legalmente il Suicidio medicalmente assistito, ma per farlo dovrà pagare di tasca sua 5mila euro per l’acquisto del farmaco e delle apparecchiature per l’infusione dello stesso. La denuncia arriva dall’Associazione Luca Coscioni che spiega come può accadere questo dato che mancano le leggi. Vi raccomandiamo... Alain Delon, le parole del figlio Anthony: "Mio padre ha scelto l’eutanasia" “In assenza di una legge lo Stato italiano non si fa carico dei costi dell’assistenza al Suicidio assistito. Non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea e il medico”, ricorda l’associazione, che per aiutare Mario ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 giugno 2022)è il primo italiano che può scegliere legalmente ilmedicalmente, ma per farlopagare di tasca suaper l’acquisto del farmaco e delle apparecchiature per l’infusione dello stesso. La denuncia arriva dall’Associazione Luca Coscioni che spiega come può accadere questo dato che mancano le leggi. Vi raccomandiamo... Alain Delon, le parole del figlio Anthony: "Mio padre ha scelto l’eutanasia" “In assenza di una legge lo Stato italiano non si fadei costi dell’assistenza al. Non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea e il medico”, ricorda l’associazione, che per aiutare...

