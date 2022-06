Suicidio assistito, è morto Antonio La Forgia: l'ex presidente dell'Emilia Romagna ha scelto la sedazione profonda (Di venerdì 10 giugno 2022) Antonio La Forgia , ex presidente della Regione Emilia Romagna, è morto pochi giorni dopo aver fatto ricorso alla sedazione profonda. 78 anni e malato da oltre un anno e mezzo di una forma grave di ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 giugno 2022)La, exa Regione, èpochi giorni dopo aver fatto ricorso alla. 78 anni e malato da oltre un anno e mezzo di una forma grave di ...

Pubblicità

elio_vito : Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a s… - Agenzia_Ansa : Mario, 44 anni, completamente paralizzato da 12 anni, è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio m… - sandronedazieri : Ci fosse stato il referendum sulla cannabis e il suicidio assistito avrei fatto la fila ai seggi all’alba. Per i re… - PelellaFranco : Che lo Stato costringa chi ha scelto il suicidio assistito a pagare le spese necessarie è un'assurdità! - magzinemag : Lo Stato gli chiedeva 5mila euro che non aveva per il suicidio assistito ma ora il 44enne marchigiano Mario potrà d… -