Stranger Things 4 | nuovo teaser degli episodi finali | Non puoi fermarlo ora

Un nuovo teaser di Stranger Things 4 suggerisce gli orrori che ci attendono nel gran finale della serie, in arrivo su Netflix il 1 luglio. L'evoluzione di Stranger Things 4 racchiusa in un nuovo rapido teaser degli episodi finali della serie Netflix, in arrivo il 1 luglio, che anticipano eventi epocali e sconvolgenti per l'esistenza degli abitanti di Hawkins. Parlando dell'evoluzione narrativa di Stranger Things, i Duffer Brothers hanno raccontato di come la serie sia passata dall'essere quasi una versione TV de I Goonies a uno show a tinte horror ispirato a Nightmare on Elm Street ed Hellraiser. "I bambini ora non sono più bambini. Sono al liceo", ha ...

