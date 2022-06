Strage di Vicenza | l' associazione che ha ' rieducato' il killer | Noi certifichiamo solo la frequenza al corso e ci atteniamo al protocollo

Leggi su repubblica

(Di venerdì 10 giugno 2022) Zlatan Vasiljevic era seguito dall'Ares di Bassano dove seguiva i colloqui con lo psicologo "con puntualità e sincero coinvolgimento". Anche per gli altri specialisti sembrava sofferente per la lontananza dei figli e pronto per una vita 'normale'. Poi tra rinvii giudiziari,...