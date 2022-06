Stop auto diesel e benzina | svolta green o suicidio Europa?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 giugno 2022) Per alcuni è la tanto attesaelettrica, per altri è ilperfetto dell’Unione Europea, che si consegna ad una nuova dipendenza, questa volta dalla Cina. Certo il voto al Parlamento europeo sul Fit for 55, che mette al bando la produzione e la vendita dimobili ae gasolio dal 2035, è un passaggio probabilmente epocale. Che potrebbe portare a benefici ambientali ampiamente controbilanciati, in negativo, dalle possibili ricadute economiche e sociali. In, ma soprattutto in Italia. Rischio occupazione Secondo dati Ig Metall, a parità di motori prodotti, il fabbisogno di posti di lavoro per una motorizzazioneè di 10 persone, per una aè di 3 persone, per un veicolo elettrico scende a una sola perona. Il che può voler dire ...