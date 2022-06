Stipendi in Italia troppo bassi? Ecco cosa dicono alcuni dati (Di venerdì 10 giugno 2022) Il reddito annuale lordo degli Italiani è inferiore ai livelli pre-pandemia ed è nettamente al di sotto di quello degli altri grandi paesi europei. Il dato si evince da un interessante rapporto della Fondazione Di Vittorio Cgil. Reddito degli Italiani: andamento condizionato dalla pandemia Il reddito di chi lavora in Italia negli ultimi anni ha avuto un andamento condizionato dall'evento epocale vissuto nell'ultimo biennio: la pandemia. Non a caso il compenso lordo era sceso fino a 27,9mila euro nel 2020 ed ha avuto una salita nel 2021 arrivando fino a 29,4mila euro. Il dato resta comunque inferiore rispetto a quello che era stato censito nel 2019, ultimo anno in cui non si era dovuto fare i conti con gli effetti del Covid. Il confronto con gli altri paesi I redditi degli Italiani risultano essere comunque inferiori a ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 10 giugno 2022) Il reddito annuale lordo deglini è inferiore ai livelli pre-pandemia ed è nettamente al di sotto di quello degli altri grandi paesi europei. Il dato si evince da un interessante rapporto della Fondazione Di Vittorio Cgil. Reddito deglini: andamento condizionato dalla pandemia Il reddito di chi lavora innegli ultimi anni ha avuto un andamento condizionato dall'evento epocale vissuto nell'ultimo biennio: la pandemia. Non a caso il compenso lordo era sceso fino a 27,9mila euro nel 2020 ed ha avuto una salita nel 2021 arrivando fino a 29,4mila euro. Il dato resta comunque inferiore rispetto a quello che era stato censito nel 2019, ultimo anno in cui non si era dovuto fare i conti con gli effetti del Covid. Il confronto con gli altri paesi I redditi deglini risultano essere comunque inferiori a ...

Pubblicità

borghi_claudio : L'ideona è sempre tagliare gli stipendi altrui. Stile OCSE che seduti in ufficio pagato con soldi nostri, con stipe… - CatalfoNunzia : Da quasi dieci anni io e tutto il @Mov5Stelle ci battiamo per introdurre in Italia il #salariominimo. Adesso con la… - Mov5Stelle : L’Italia è l’unico Paese in Europa dove negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti. Ecco perché il salario… - semi164 : @marina101902 Italia...... prezzi della benzina sono alti ??. In Giappone è un po' più alto rispetto al 2011, anno… - franser_real : Salari italiani: quanto è grande la differenza con gli stipendi europei -