Stefano Tacconi dopo l’intervento ha voluto scrivere un messaggio alla famiglia: ecco cosa ha scritto (Di venerdì 10 giugno 2022) Segnali incoraggianti da Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale colpito da emorragia cerebrale nelle scorse settimane. L’ex calciatore è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico nella giornata di lunedì, e il figlio Andrea ha nuovamente aggiornato sulle sue condizioni: “Papà subito dopo l’operazione ha fatto capire di voler scrivere qualcosa. S+L (l’iniziale sua e di mia mamma, con love)”. Tacconi era stato colpito da aneurisma cerebrale lo scorso 23 aprile: era stato portato inizialmente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Asti, dove si trovava per una manifestazione, e poi trasferito ad Alessandria. L’aggiornamento in una storia Instagram, dove ha pubblicato la foto del biglietto scritto dal padre. Un segnale incoraggiante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Segnali incoraggianti da, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale colpito da emorragia cerebrale nelle scorse settimane. L’ex calciatore è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico nella giornata di lunedì, e il figlio Andrea ha nuovamente aggiornato sulle sue condizioni: “Papà subitol’operazione ha fatto capire di volerqual. S+L (l’iniziale sua e di mia mamma, con love)”.era stato colpito da aneurisma cerebrale lo scorso 23 aprile: era stato portato inizialmente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Asti, dove si trovava per una manifestazione, e poi trasferito ad Alessandria. L’aggiornamento in una storia Instagram, dove ha pubblicato la foto del bigliettodal padre. Un segnale incoraggiante ...

Pubblicità

gazzettaparma : Biglietto postato dal figlio in una storia su Instagram - CORNERNEWS24 : #Calcio - Messaggio Stefano Tacconi alla moglie Laura, 'S+L love' Biglietto postato dal figlio in una storia su Instagram - DottFinocchiaro : RT @Agenzia_Ansa: 'S+L love' accompagnate dalla parola amore in inglese: è il biglietto scritto da Stefano Tacconi alla moglie Laura e post… - Agenzia_Ansa : 'S+L love' accompagnate dalla parola amore in inglese: è il biglietto scritto da Stefano Tacconi alla moglie Laura… - Ansa_Piemonte : Messaggio Stefano Tacconi alla moglie Laura, 'S+L love'. Biglietto postato dal figlio in una storia su Instagram… -