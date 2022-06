Stefano De Martino, fan senza parole: nuovo figlio in vista (Di venerdì 10 giugno 2022) Stefano De Martino di nuovo papà? L’assurda teoria di alcuni fan, spunta l’indizio per alcuni sarebbe una sentenza In pochi, ad oggi, riescono a decifrare quella che è la vita sentimentale di uno dei personaggi più chiacchierati d’Italia. Stefano De Martino è senza dubbio uno degli uomini più desiderati nel mondo dello spettacolo. In questi anni la sua carriera ha avuto una svolta molto importante, al punto da metterlo costantemente al centro dell’attenzione mediatica. La sua vita lavorativa desta grande interesse, certo, ma poi c’è anche una larga dose di gossip che tiene il pubblico incollato a questo personaggio cosi particolare ed amato da milioni di persone. Stefano De Martino (web source)Si, perché in fin dei conti ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 10 giugno 2022)Dedipapà? L’assurda teoria di alcuni fan, spunta l’indizio per alcuni sarebbe una sentenza In pochi, ad oggi, riescono a decifrare quella che è la vita sentimentale di uno dei personaggi più chiacchierati d’Italia.Dedubbio uno degli uomini più desiderati nel mondo dello spettacolo. In questi anni la sua carriera ha avuto una svolta molto importante, al punto da metterlo costantemente al centro dell’attenzione mediatica. La sua vita lavorativa desta grande interesse, certo, ma poi c’è anche una larga dose di gossip che tiene il pubblico incollato a questo personaggio cosi particolare ed amato da milioni di persone.De(web source)Si, perché in fin dei conti ...

Pubblicità

mediterranew : Stefano De Martino in “Il giorno più bello”... - angiuoniluigi : RT @fanpage: Maxi party per Adelaide De Martino, che ha festeggiato i suoi 28 anni a Napoli. Il fratello Stefano scatenatissimo in danze e… - Wisteria0303 : @Chiara98147500 @unofrahtanti Uno di questi show estivi tipo Battiti Live, solo che non mi ricordo il nome. Mi rico… - fanpage : Maxi party per Adelaide De Martino, che ha festeggiato i suoi 28 anni a Napoli. Il fratello Stefano scatenatissimo… - deliasupporter : Stavo guardando la diretta dell’evento in cui è adesso Delia, ero già pronta a fare la saffica e invece nella diret… -