Stefano De Martino e “Il giorno più bello” | in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti

Si chiude con grande soddisfazione l'anno televisivo di Stefano De Martino conduttore su Rai Due con "Stasera tutto è possibile" e "Bar Stella". Su Canale 5 invece è stato ancora una volta nella giuria di "Amici di Maria De Filippi". Il 9 giugno Stefano De Martino debutta al cinema con "Il giorno più bello", film di esordio di Andrea Zalone. Il neo attore presenterà la pellicola in diretta streaming con Claudia Rossi e Andrea Conti venerdì 10 giugno alle ore 12 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. De Martino interpreta Pier in procinto di sposarsi con Chiara (Fiammetta Cicogna). Ad organizzare il matrimonio è il wedding-planner Aurelio (Paolo ...

