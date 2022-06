Spread Btp schizza oltre 230 punti | Borsa italiana affonda Cosa succede - Economia - quotidiano net

(Di venerdì 10 giugno 2022) Bce: tassi d'interesse in aumento.cambia a partire dai mutui Video : Bce taglia stime crescita a 2,8% nel 2022, 2,1% nel 2023 Milano, 10 giugno 2022 - Giornata difficile sui mercati per una ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo la corsa della vigilia, ancora tensione sullo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha ap… - Agenzia_Ansa : L'inflazione accelera negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in maggio sono saliti dell'8,6%, sopra l'8,3% atteso d… - Agenzia_Ansa : Borsa: Milano scivola (-2%), spread a 223 punti . Deboli tutte piazze europee, rendimento Btp ha toccato il 3,65%. #ANSA - fantaluca73 : @flayawa E nessuno si sta accorgendo dello spread e dei tassi sui btp 10 anni. hanno appena superato la soglia di a… - camillo_tarocci : @marcoz984 Spread BTP - BUND. Il miracolo italiano.. -

Agenzia ANSA

si allarga ancora a 231 punti, rendimento al 3,76% Continua ad allargarsi lo/Bund che già ha risentito delle forti vendite innescate dalle comunicazioni della Bce sui tassi e sulla ...Anzitutto, ulteriore tensione sullotrae Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale è salito fino a 231 punti base , in netto rialzo dopo la chiusura di ieri a quota 216. Il rendimento del ... Effetto Bce sui mercati: su lo spread Btp-Bund, male Piazza Affari. Vola l'inflazione Usa - Economia Ancora una giornata difficile per le Borse europee, con Piazza Affari che è ampiamente la peggiore ed è appesantita dalla tensione sui titoli di Stato e di conseguenza sulle banche. L'indice Ftse Mib, ...direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, sottolineando che si tratterebbe di 40 miliardi in 5 anni. Il rendimento del Btp a 10 anni è al 3,63% e lo spread a 222 punti base ...