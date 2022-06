Spezia | Platek | “Grazie alla sentenza del Tas possiamo guardare al futuro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 giugno 2022) LoCalcio comunica, tramite nota ufficiale ladel Tas che permettesocietà la riduzione da quattro a due finistre di mercato soggette a ban. “all’encomiabile lavoro svolto dall’Avvocato Antonio Rigozzi e da tutto il team legale, il Tas di Losanna ha rivisto sostanzialmente la sanzione inflitta dagli Organi disciplinari della Fifa nel luglio 2021, riducendo da quattro a due le finestre di mercato soggette a ban, di cui una già scontata nella sessione invernale della stagione 2021/2022 e una sospesa per i prossimi tre anni. A far tempo dprossima sessione estiva di mercato, loCalcio sarà quindi libero di concludere i trasferimenti in entrata di nuovi calciatori. Accogliamo con soddisfazione ladel Tas, finalmente ...