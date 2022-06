Spezia | Platek | «Ci lasciamo alle spalle questa vicenda e guardiamo al futuro»

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il presidente dello, Philip, ha commentato l’esito del Tas di Losanna ai canali ufficiali del club Il presidente dello, Philip, ha commentato l’esito del Tas di Losanna ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Accogliamo con soddisfazione la sentenza del CAS; finalmente possiamo lasciarcispe guardare alcon ottimismo e con la consueta voglia di lavorare per il bene delloCalcio» L'articolo proviene da Calcio News 24.

