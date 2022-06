Spezia | il Tas di Losanna accoglie il ricorso | mercato riaperto

(Di venerdì 10 giugno 2022) LA- LoCalcio potrà tornare ad operare in entrata nel calcioestivo che comincerà a luglio. Il Tribunale arbitrale dello Sport diha parzialmente accolto ildel ...

LA- LoCalcio potrà tornare ad operare in entrata nel calciomercato estivo che comincerà a luglio. Il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso del club contro lo ...LoCalcio comunica, tramite nota ufficiale la sentenza delche permette alla società la riduzione da quattro a due finistre di mercato soggette a ban. 'Grazie all'encomiabile lavoro svolto ...Lo Spezia potrà fare regolarmente mercato nel corso della prossima estate. L'avvocato del club Antonio Ringozzi è riuscito nell'intento di convincere il TAS a ...LA SPEZIA-La notizia più attesa è arrivata ed è dolcissima: lo Spezia potrà operare sul mercato così come ogni altra società di calcio. La sentenza che bloccava il mercato dello Spezia per quattro ses ...